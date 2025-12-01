IHSG Menguat Seharian, Ditutup di Level 8.548

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seharian menguat. Pada sesi terakhir perdagangan, IHSG menguat 40,08 poin atau 0,47 persen ke level 8.548,79.

Pada penutupan perdagangan, Senin (1/12/2025), terdapat 335 saham menguat, 397 saham melemah, dan 224 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp21,7 triliun dari 44,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,64 persen ke 851,14, indeks JII menguat 0,64 persen ke 581,99, indeks IDX30 menguat 0,68 persen ke 438,87, dan indeks MNC36 menguat 0,65 persen ke 343,22.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau, yaitu energi, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, bahan baku, teknologi, dan kesehatan. Sedangkan yang melemah ada konsumer non-siklikal, properti, transportasi, dan industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Black Diamond Resources Tbk (COAL) naik 34,94 persen ke Rp112, PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) naik 34,45 persen ke Rp160, dan saham PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) naik 34,43 persen ke Rp164.