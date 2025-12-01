Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik ke 8.517, Usai Data Inflasi dan Surplus Neraca Dagang

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |12:31 WIB
IHSG Sesi I Naik ke 8.517, Usai Data Inflasi dan Surplus Neraca Dagang
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,11 persen atau 9,10 poin ke level 8.517 pada perdagangan sesi pertama usai data Inflasi dan surplus Neraca Perdagangan, Senin (1/12/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 27,96 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp12,73 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,60 juta kali. Adapun, sebanyak 348 saham harganya turun, 318 saham harganya naik dan 143 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,27 persen, sektor energi turun 0,25 persen, sektor kesehatan turun 0,52 persen, sektor keuangan turun 0,15 persen, sektor siklikal turun 0,12 persen dan sektor non siklikal turun 0,74 persen. Sedangkan sektor infrastruktur naik 0,06 persen, sektor bahan baku naik 0,18 persen, sektor transportasi naik 0,11 persen, sektor industri naik 0,54 persen, dan sektor properti naik 1,88 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) naik 34,43 persen ke Rp164, PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) naik 32,77 persen ke Rp158, dan PT Black Diamond Resources Tbk (COAL) naik 32,53 persen ke Rp110.

 

