IHSG Meroket ke Level 8.617 di Akhir Perdagangan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada akhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada akhir perdagangan hari ini, Selasa (2/12/2025). Indeks saham tercatat naik 0,80% atau 68,25 poin ke level 8.617.

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 43,65 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp21,92 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 2,72 juta kali. Adapun, sebanyak 369 saham harganya naik, 278 saham harganya terkoreksi, dan 159 saham lainnya stagnan.

Sektor infrastruktur naik 0,06%, sektor bahan baku naik 0,18%, sektor transportasi naik 0,11%, sektor industri naik 0,54%, sektor properti naik 1,88%. Sedangkan sektor teknologi turun 0,27%, sektor energi turun 0,25%, sektor kesehatan turun 0,52%, sektor keuangan turun 0,15%, sektor siklikal turun 0,12%, dan sektor non-siklikal turun 0,74%.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) naik 34,53% ke Rp187, PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM) naik 34,48% ke Rp117, dan PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) naik 24,88% ke Rp1.255.