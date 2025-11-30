OJK soal Erick Thohir Usul Dana Pensiun Atlet dan Pelatih

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif usulan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir terkait pembentukan program dana pensiun (dapen) bagi atlet dan pelatih.



Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, menilai inisiatif tersebut memungkinkan untuk dijalankan.



Skema ini dinilai dapat memperluas jangkauan kepesertaan serta memperkuat fondasi industri dana pensiun.



"OJK memandang bahwa penyelenggaraan program pensiun bagi para atlet dan pelatih sangat dimungkinkan, khususnya melalui skema kepesertaan mandiri," ujarnya di Jakarta, dikutip Minggu (30/11/2025).