HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Cuan, Ada yang Meroket 143 Persen

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |14:03 WIB
10 Saham Paling Cuan, Ada yang Meroket 143 Persen
10 Saham Paling Cuan, Ada yang Meroket 143 Persen (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar saham dengan kenaikan harga selama periode perdagangan 1-5 Desember 2025. Saham-saham ini berkapitalisasi kecil namun mencatat penguatan signifikan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (ROCK) menjadi top gainers pekan ini usai melesat 143,38 persen ke Rp1.655 dari Rp680.

Saham PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) menyusul di posisi berikutnya setelah meningkat 89,29 persen ke Rp159 dari Rp84.

Saham PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) juga mencatat penguatan kuat dengan meroket 78,12 persen ke Rp228 dari Rp128, disusul PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS) yang melonjak 72,59 persen ke Rp466 dari Rp270.

Di kelompok yang sama, PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) menguat 72,13 persen ke Rp1.575 dari Rp915.

Terdapat saham PT Buana Artha Anugerah Tbk (STAR) terdongkrak 67,74 persen ke Rp312 dari Rp186. Dua emiten properti dan pengembangan kawasan, PT Natura City Developments Tbk (CITY) dan PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE) juga masuk daftar top gainers.

Sementara itu, PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) membukukan kenaikan 57,81 persen ke Rp202 dari Rp128.

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada periode yang sama turut mencatat tren positif. IHSG meningkat 1,46 persen ke 8.632,761, lebih tinggi dibanding penutupan pekan sebelumnya di 8.508,706.

Aktivitas pasar saham juga menunjukkan perubahan. Rata-rata nilai transaksi harian turun 29,61 persen menjadi Rp21,34 triliun, sementara volume rata-rata melemah 8,12 persen menjadi 46,39 miliar saham.

Berikut adalah daftar saham top gainers pekan ini menurut statistik BEI, Minggu (7/12/2025):

 

