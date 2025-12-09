Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Lesu di Akhir Perdagangan, Turun 53 Poin ke 8.657

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |17:05 WIB
IHSG Lesu di Akhir Perdagangan, Turun 53 Poin ke 8.657
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada akhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada akhir perdagangan hari ini. Indeks saham melemah 0,61% atau 53,51 poin ke level 8.657.

Sepanjang perdagangan hari ini, Selasa (9/12/2025), total volume saham yang diperdagangkan mencapai 54,21 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp26,17 triliun, ditransaksikan sebanyak 3,11 juta kali. Adapun, 432 saham harganya terkoreksi, 250 saham naik, dan 119 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,27%, sektor energi turun 0,25%, sektor kesehatan turun 0,52%, sektor keuangan turun 0,15%, sektor siklikal turun 0,12%, dan sektor non-siklikal turun 0,74%. Sedangkan sektor infrastruktur naik 0,06%, sektor transportasi naik 0,11%, sektor industri naik 0,54%, sektor bahan baku naik 0,18%, dan sektor properti naik 1,88%.

Tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk (MAHA) naik 34,97% ke Rp193, PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) naik 34,02% ke Rp130, dan PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR) naik 24,87% ke Rp1.205.

Sedangkan tiga saham yang menempati posisi top losers yaitu PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) turun 10,23% ke Rp79, PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) turun 10,17% ke Rp530, dan PT Harta Djaya Karya Tbk (MEJA) turun 7,14% ke Rp91.

(Feby Novalius)

