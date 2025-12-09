IHSG Sesi I Turun 0,44 Persen ke 8.671

Selasa, 09 Desember 2025 |12:29 WIB

IHSG Sesi I (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,44 persen atau 38,72 poin ke level 8.671 pada perdagangan sesi pertama, Selasa (9/12/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 32,29 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp14,39 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,89 juta kali. Adapun, sebanyak 407 saham harganya turun, 244 saham harganya naik dan 149 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi turun 0,27 persen, sektor energi turun 0,25 persen, sektor kesehatan turun 0,52 persen, sektor keuangan turun 0,15 persen, sektor siklikal turun 0,12 persen, dan sektor non siklikal turun 0,74 persen. Sedangkan sektor infrastruktur naik 0,06 persen, sektor transportasi naik 0,11 persen, sektor industri naik 0,54 persen, sektor bahan baku naik 0,18 persen, dan sektor properti naik 1,88 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (BOLA) naik 29,27 persen ke Rp212, PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) naik 27,84 persen ke Rp124, dan PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR) naik 24,87 persen ke Rp1.205.