HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.184

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |16:48 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.184
IHSG Ditutup Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 17,84 poin atau 0,22 persen ke 8.184 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Kamis (30/10/2025).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 361 saham menguat, 325 saham melemah dan 269 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp21,7 triliun dari 35,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,03 persen ke 836,94, indeks JII melemah 0,87 persen ke 567,84, indeks IDX30 menguat 0,12 persen ke 440,65 dan indeks MNC36 melemah 0,25 persen ke 342,85.

Untuk indeks sektoral diantaranya energi naik 1,30 persen, konsumer non siklikal melemah 0,48 persen, konsumer siklikal naik 0,18 persen, keuangan naik 1,14 persen, infrastruktur melemah 0,18 persen, properti melemah 0,52 persen, bahan baku melemah 0,46 persen, transportasi melemah 0,88 persen, industri naik 0,88 persen, teknologi naik 1,87 persen, kesehatan naik 0,19 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) naik 25 persen ke Rp370, PT Sunson Textile Manufacture Tbk (SSTM) naik 25 persen ke Rp875 dan PT Indonesian Tobacco Tbk (ITIC) naik 24,74 persen di Rp474.

 

1 2
