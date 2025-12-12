IHSG Ditutup Naik 0,46 Persen ke Level 8.660 Sambut Akhir Pekan

, Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |17:24 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,46 persen atau 40,01 poin ke level 8.660 ppada penutupan perdagangan Jumat (12/12/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 52,22 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp29,97 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 2,98 juta kali. Adapun, sebanyak 275 saham harganya naik, 377 saham harganya terkoreksi dan 148 saham lainnya stagnan.

Sektor energi naik 1,23 persen, sektor kesehatan naik 0,55 persen, sektor bahan baku menguat 5,52 persen, sektor properti naik 1,02 persen dan sektor non siklikal naik 0,40 persen.

Sedangkan sektor teknologi turun 2,20 persen, sektor infrastruktur turun 0,86 persen, sektor industri turun 0,56 persen, sektor transportasi turun 0,12 persen, sektor keuangan turun 0,40 persen dan sektor siklikal turun 1,23 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Citatah Tbk (CTTH) naik 34,57 persen ke Rp218, PT Mitra Investindo Tbk (MITI) naik 25,00 persen ke Rp340 dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) naik 24,87 persen ke Rp1.230.