Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Naik 0,46 Persen ke Level 8.660 Sambut Akhir Pekan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |17:24 WIB
IHSG Ditutup Naik 0,46 Persen ke Level 8.660 Sambut Akhir Pekan
IHSG Ditutup Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,46 persen atau 40,01 poin ke level 8.660 ppada penutupan perdagangan Jumat (12/12/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 52,22 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp29,97 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 2,98 juta kali. Adapun, sebanyak 275 saham harganya naik, 377 saham harganya terkoreksi dan 148 saham lainnya stagnan.

Sektor energi naik 1,23 persen, sektor kesehatan naik 0,55 persen, sektor bahan baku menguat 5,52 persen, sektor properti naik 1,02 persen dan sektor non siklikal naik 0,40 persen.

Sedangkan sektor teknologi turun 2,20 persen, sektor infrastruktur turun 0,86 persen, sektor industri turun 0,56 persen, sektor transportasi turun 0,12 persen, sektor keuangan turun 0,40 persen dan sektor siklikal turun 1,23 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Citatah Tbk (CTTH) naik 34,57 persen ke Rp218, PT Mitra Investindo Tbk (MITI) naik 25,00 persen ke Rp340 dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) naik 24,87 persen ke Rp1.230.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188974/ihsg_sesi_i-FPLg_large.jpg
IHSG Sesi I Melonjak ke 8.693 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188931/ihsg_dibuka_menguat-tayZ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.713
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/278/3188747/ihsg_sesi_i-bTYk_large.jpeg
IHSG Sesi I Turun 0,44 Persen ke 8.671
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188712/ihsg_dibuka_menguat-oY5u_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke Level 8.715
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/278/3188485/ihsg_menguat-K2vc_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.676 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/278/3188354/saham-c7hE_large.jpg
Asing Borong Saham BBCA, BMRI hingga FILM, Tembus Rp2,4 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement