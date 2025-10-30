IHSG Sesi I Menguat di Level 8.172

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,08 persen ke level 8.172 pada penutupan sesi pertama perdagangan, Kamis (30/10/2025).

Untuk diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari tadi, IHSG dibuka di level 8.176, sempat menyentuh level tertinggi di 8.231 dan level terendah di 8.150.

Volume perdagangan tercatat di 22,15 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp12,25 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 1,4 juta kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp14,8 triliun.

Sebanyak 347 saham mengalami kenaikan dan 308 saham mengalami penurunan. Kemudian 300 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, mayoritas berada di zona hijau seperti sektor energi yang menguat 0,92 persen. Kemudian sektor keuangan menguat 1,45 persen.

Sektor infrastruktur naik 0,27 persen. Sektor industri naik 0,15 persen. Sektor teknologi naik 1,24 persen, sektor kesehatan naik 0,14 persen.

Sementara sektor yang mengalami penurunan ada sektor siklikal yang melemah 0,53 persen. Sektor siklikal melemah 0,75 persen. Sektor properti turun 0,62 persen.