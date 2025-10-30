Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat di Level 8.172

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |12:32 WIB
IHSG Sesi I Menguat di Level 8.172
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,08 persen ke level 8.172 pada penutupan sesi pertama perdagangan, Kamis (30/10/2025).

Untuk diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari tadi, IHSG dibuka di level 8.176, sempat menyentuh level tertinggi di 8.231 dan level terendah di 8.150.

Volume perdagangan tercatat di 22,15 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp12,25 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 1,4 juta kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp14,8 triliun.

Sebanyak 347 saham mengalami kenaikan dan 308 saham mengalami penurunan. Kemudian 300 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, mayoritas berada di zona hijau seperti sektor energi yang menguat 0,92 persen. Kemudian sektor keuangan menguat 1,45 persen.

Sektor infrastruktur naik 0,27 persen. Sektor industri naik 0,15 persen. Sektor teknologi naik 1,24 persen, sektor kesehatan naik 0,14 persen.

Sementara sektor yang mengalami penurunan ada sektor siklikal yang melemah 0,53 persen. Sektor siklikal melemah 0,75 persen. Sektor properti turun 0,62 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180201/ihsg_dibuka_menguat-tfy5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179857/ihsg_ditutup_menguat-OaXu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.092
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179778/ihsg_sesi_i-fhiZ_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke Level 8.088
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179637/ihsg-IG8n_large.jpg
Biang Kerok IHSG Anjlok, Isu MSCI Pukul Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179499/ihsg_dibuka_menguat-sNph_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179490/ihsg_berpotensi_menguat-CZjh_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.292, Simak Rekomendasi Saham Berikut 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement