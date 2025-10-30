IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,12 persen ke level 8.176 pada hari ini, Kamis (30/10/2025).

Semenit berjalan, IHSG masih melanjutkan penguatan walaupun terbatas dengan 0,01 persen ke 8.166, dengan 264 saham di zona hijau, 192 melemah, dan 499 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,2 triliun, dengan volume 3,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,07 persen ke 837,31, indeks JII turun 0,39 persen ke 570,59, indeks MNC36 turun 0,19 persen ke 343,03, dan IDX30 menguat 0,07 persen ke 440,43.

Untuk indeks sektoral yang menguat seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, industri, teknologi, kesehatan.

Sedangkan indeks sektoral yang menguat ada konsumer siklikal, bahan baku, transportasi.