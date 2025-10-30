Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |09:29 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176
IHSG Dibuka Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,12 persen ke level 8.176 pada hari ini, Kamis (30/10/2025).

Semenit berjalan, IHSG masih melanjutkan penguatan walaupun terbatas dengan 0,01 persen ke 8.166, dengan 264 saham di zona hijau, 192 melemah, dan 499 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,2 triliun, dengan volume 3,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,07 persen ke 837,31, indeks JII turun 0,39 persen ke 570,59, indeks MNC36 turun 0,19 persen ke 343,03, dan IDX30 menguat 0,07 persen ke 440,43.

Untuk indeks sektoral yang menguat seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, industri, teknologi, kesehatan.

Sedangkan indeks sektoral yang menguat ada konsumer siklikal, bahan baku, transportasi. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179857/ihsg_ditutup_menguat-OaXu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.092
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179778/ihsg_sesi_i-fhiZ_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke Level 8.088
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179637/ihsg-IG8n_large.jpg
Biang Kerok IHSG Anjlok, Isu MSCI Pukul Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179499/ihsg_dibuka_menguat-sNph_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179490/ihsg_berpotensi_menguat-CZjh_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.292, Simak Rekomendasi Saham Berikut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179486/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-pyZr_large.jpg
IHSG Pekan Ini Diprediksi Bergerak di Level 8.400
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement