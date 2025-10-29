IHSG Ditutup Melesat ke Level 8.166

Indeks saham naik 73,59 poin atau 0,91% ke level 8.166,22. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menghijau pada akhir perdagangan hari ini. Indeks saham naik 73,59 poin atau 0,91% ke level 8.166,22.

Sepanjang sesi perdagangan, Rabu (29/10/2025), IHSG bergerak di rentang 8.042,63 hingga 8.169,14, setelah dibuka menguat di 8.107,38.

Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia tercatat naik menjadi Rp14.910 triliun. Nilai transaksi mencapai Rp21,03 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 27,02 miliar saham.

Sebanyak 373 saham menguat, 330 saham melemah, dan 253 stagnan.

Kenaikan IHSG sejalan dengan penguatan mayoritas indeks sektoral. Sektor bahan baku memimpin kenaikan dengan lonjakan 3,44%, disusul sektor keuangan tumbuh 1,56%, dan sektor siklikal yang menguat 1,54%.

Di sisi lain, tekanan jual masih terlihat di sektor properti turun 0,74%, industri melemah 0,95%, dan teknologi merosot 0,66%.

Dari indeks utama, LQ45 naik signifikan sebesar 1,72% ke 836,72, sementara IDX30 menguat 1,63% ke 440,12. Indeks Jakarta Islamic Index (JII) juga naik 1,59% ke 572,82.