IHSG Dibuka Naik Tipis ke 8.107

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini. IHSG naik tipis ke level 8.107.

Pada awal perdagangan Rabu (29/10/2025), di menit pertama, IHSG bergerak di posisi 8.094,37 atau menguat 0,02%.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia pukul 09.01 WIB, total frekuensi transaksi mencapai 72,44 ribu kali dengan volume 999,2 juta saham dan nilai transaksi sebesar Rp506,2 miliar.

Sebanyak 284 saham menguat, 174 saham melemah, dan 498 saham stagnan.

Dari sisi kapitalisasi pasar, nilai seluruh saham di Bursa Efek Indonesia tercatat sebesar Rp14.843 triliun.

Sementara itu, indeks sektoral menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Sektor teknologi memimpin penguatan dengan naik 0,65%. Sektor barang baku turut menguat 0,83%, sedangkan sektor transportasi tumbuh 0,33%.