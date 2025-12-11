Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Cetak All Time High, Kapitalisasi Bursa Capai Rp15.700 T

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |18:09 WIB
IHSG Cetak All Time High, Kapitalisasi Bursa Capai Rp15.700 T
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sangat rutin mencetak rekor tertinggi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Kinerja pasar modal Indonesia menunjukkan penguatan signifikan sepanjang November 2025. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sangat rutin mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah (all time high/ATH).

Hal ini mendorong kapitalisasi pasar/market cap bursa menembus Rp15.700 triliun.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, IHSG mencatatkan posisi all time high pada level 8.602,13 pada 26 November 2025.

"Juga market cap menembus Rp15.711 triliun pada tanggal yang sama," kata Inarno dalam konferensi pers RDKB, Kamis (11/12).

Secara bulanan, IHSG pada akhir November ditutup di level 8.508,71, meningkat 4,22 persen secara month-to-month. Sedangkan secara tahunan, indeks telah tumbuh 20,18 persen year-to-date (YTD).

Menurut Inarno, kinerja pasar modal domestik pada November 2025 melanjutkan tren positif yang sejalan dengan ketahanan perekonomian nasional.

"Ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika global," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189253//saham-K7Ct_large.jpg
Sektor Jasa Keuangan Tangguh Sepanjang 2025, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/278/3189246//ihsg-NHmd_large.jpg
IHSG Merosot ke 8.620 di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/278/3189182//ihsg_sesi_i-l1pL_large.jpg
IHSG Sesi I Turun 0,31 Persen ke 8.673
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/278/3189147//ihsg_dibuka_menguat-yZ5v_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.764
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3189030//ihsg-SA9t_large.jpg
IHSG Menguat 0,51% ke 8.700 di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188974//ihsg_sesi_i-FPLg_large.jpg
IHSG Sesi I Melonjak ke 8.693 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement