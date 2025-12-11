IHSG Cetak All Time High, Kapitalisasi Bursa Capai Rp15.700 T

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sangat rutin mencetak rekor tertinggi. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA — Kinerja pasar modal Indonesia menunjukkan penguatan signifikan sepanjang November 2025. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sangat rutin mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah (all time high/ATH).

Hal ini mendorong kapitalisasi pasar/market cap bursa menembus Rp15.700 triliun.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, IHSG mencatatkan posisi all time high pada level 8.602,13 pada 26 November 2025.

"Juga market cap menembus Rp15.711 triliun pada tanggal yang sama," kata Inarno dalam konferensi pers RDKB, Kamis (11/12).

Secara bulanan, IHSG pada akhir November ditutup di level 8.508,71, meningkat 4,22 persen secara month-to-month. Sedangkan secara tahunan, indeks telah tumbuh 20,18 persen year-to-date (YTD).

Menurut Inarno, kinerja pasar modal domestik pada November 2025 melanjutkan tren positif yang sejalan dengan ketahanan perekonomian nasional.

"Ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika global," jelasnya.