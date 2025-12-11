IHSG Merosot ke 8.620 di Akhir Perdagangan

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan hari ini. IHSG berakhir turun 80,44 poin, setara 0,92% di level 8.620,48, dibanding penutupan sebelumnya di 8.700,92.

Pelemahan buntut aksi jual investor terjadi sejak sesi pagi dan kian dalam menjelang penutupan. IHSG bergerak di rentang 8.560,10 hingga level tertinggi intraday 8.776,97.

Sepanjang perdagangan, Kamis (11/12/2025), tercatat 212 saham menguat, sementara 524 saham melemah dan 221 stagnan.

Tekanan jual tercermin dari nilai transaksi yang mencapai Rp34,22 triliun dengan volume perdagangan 68,67 miliar saham. Adapun frekuensi transaksi tercatat 3,58 juta kali.

Indeks-indeks utama turut terkoreksi. LQ45 turun 9,87 poin atau 1,15 persen ke level 847,09. Indeks IDX30 ikut melemah 1,66 persen ke 433,70.

Dari sisi sektoral, hanya dua sektor yang mampu menguat, yaitu IDXENERGY yang naik 1,57 persen ke 4.375,28 dan IDXCYCLIC yang naik 0,39 persen ke 1.168,88.

Sektor lainnya kompak terkoreksi, dipimpin oleh IDXINFRA yang anjlok 4,08 persen ke 2.621,37. IDXNONCYC turun 2,34 persen, sementara IDXTRANS melemah 1,74 persen.