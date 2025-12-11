Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Merosot ke 8.620 di Akhir Perdagangan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |16:37 WIB
IHSG Merosot ke 8.620 di Akhir Perdagangan
IHSG berakhir turun 80,44 poin, setara 0,92% di level 8.620,48. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan hari ini. IHSG berakhir turun 80,44 poin, setara 0,92% di level 8.620,48, dibanding penutupan sebelumnya di 8.700,92.

Pelemahan buntut aksi jual investor terjadi sejak sesi pagi dan kian dalam menjelang penutupan. IHSG bergerak di rentang 8.560,10 hingga level tertinggi intraday 8.776,97.

Sepanjang perdagangan, Kamis (11/12/2025), tercatat 212 saham menguat, sementara 524 saham melemah dan 221 stagnan.

Tekanan jual tercermin dari nilai transaksi yang mencapai Rp34,22 triliun dengan volume perdagangan 68,67 miliar saham. Adapun frekuensi transaksi tercatat 3,58 juta kali.

Indeks-indeks utama turut terkoreksi. LQ45 turun 9,87 poin atau 1,15 persen ke level 847,09. Indeks IDX30 ikut melemah 1,66 persen ke 433,70.

Dari sisi sektoral, hanya dua sektor yang mampu menguat, yaitu IDXENERGY yang naik 1,57 persen ke 4.375,28 dan IDXCYCLIC yang naik 0,39 persen ke 1.168,88.

Sektor lainnya kompak terkoreksi, dipimpin oleh IDXINFRA yang anjlok 4,08 persen ke 2.621,37. IDXNONCYC turun 2,34 persen, sementara IDXTRANS melemah 1,74 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/278/3189182//ihsg_sesi_i-l1pL_large.jpg
IHSG Sesi I Turun 0,31 Persen ke 8.673
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/278/3189147//ihsg_dibuka_menguat-yZ5v_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.764
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3189030//ihsg-SA9t_large.jpg
IHSG Menguat 0,51% ke 8.700 di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188974//ihsg_sesi_i-FPLg_large.jpg
IHSG Sesi I Melonjak ke 8.693 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/278/3188931//ihsg_dibuka_menguat-tayZ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.713
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/278/3188795//ihsg-IjOM_large.jpg
IHSG Lesu di Akhir Perdagangan, Turun 53 Poin ke 8.657
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement