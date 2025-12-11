Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.764

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |09:36 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.764
IHSG Dibuka Menguat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka pada level 8.764 menguat pada perdagangan hari ini Kamis (11/12/2025)

Indeks terus bergerak naik, adapun pada pukul 09.10 WIB, IHSG tercatat naik 0,70 persen atau 61,21 poin ke level 8.762. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 6,57 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,30 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 340.434 kali.

Adapun, sebanyak 266 saham harganya naik, 214 saham harganya turun dan 201 saham lain harganya stagnan.

Sektor infrastruktur naik 4,44 persen, sektor energi naik 1,13 persen, sektor industri naik 0,20 persen, sektor bahan baku naik 0,53 persen, sektor keuangan naik 0,60 persen, sektor siklikal naik 0,43 persen, dan sektor non siklikal naik 0,15 persen. Sedangkan sektor teknologi turun 0,24 persen, sektor kesehatan turun 0,06 persen, sektor transportasi turun 0,54 persen, dan sektor properti turun 0,11 persen.

Tiga jajaran saham top gainers terdapat saham PT Paramita Bangun Sarana Tbk (PBSA) yang naik 18,73 persen ke level Rp2.060, PT Citatah Tbk (CTTH) naik 18,33 persen ke level Rp142 dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) naik 17,97 persen ke level Rp16.575.

 

