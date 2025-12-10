IHSG Menguat 0,51% ke 8.700 di Akhir Perdagangan

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menghijau pada perdagangan hari ini, menguat 43,74 poin atau 0,51% ke level 8.700,92, setelah sempat bergerak fluktuatif sepanjang sesi.

IHSG dibuka di 8.713,71, sempat menyentuh level tertinggi harian di 8.720,88, dan mencapai titik terendah di 8.668,61.

Nilai transaksi pasar mencapai Rp33,44 triliun dengan volume 66,64 miliar saham dan frekuensi 3,47 juta kali. Sebanyak 265 saham menguat, 456 saham melemah, dan 236 saham stagnan.

Indeks lainnya juga bergerak positif mengikuti penguatan IHSG. LQ45 naik 1,05% ke 856,96, sedangkan Jakarta Islamic Index (JII) menguat 1,69% ke 587,80. Beberapa indeks tematik seperti IDX30 dan ISSI juga ditutup menguat.

Kenaikan IHSG ditopang penguatan signifikan pada sejumlah indeks sektoral, terutama infrastruktur dan energi. Indeks infrastruktur (IDXINFRA) naik 4,70% ke 2.733,01, sementara sektor energi (IDXENERGY) menguat 1,39% ke 4.307,57.

Sektor siklikal (IDXCYC) turut bergerak positif dengan kenaikan 1,06% ke 1.164,29. Sementara sektor non-siklus (IDXNONCYC), properti (IDXPROPERT), finansial (IDXFINANCE), transportasi (IDXTRANS), industri (IDXINDUST), dan kesehatan (IDXHEALTH) berada di zona merah.