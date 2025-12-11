IHSG Sesi I Turun 0,31 Persen ke 8.673

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 27,20 poin atau 0,31 persen ke level 8.673 pada penutupan sesi pertama Kamis (11/12/2025).

Data bursa mencatat IHSG bergerak di rentang 8.662,05 hingga 8.776,97 sepanjang perdagangan pagi, dan sempat menyentuh level all time high.

Total nilai transaksi mencapai Rp19,71 triliun dengan volume 39,70 miliar saham. Sebanyak 239 emiten menguat, 449 terkoreksi, dan 269 stagnan.

Secara sektoral, pergerakan indeks bervariasi. Sektor energi memimpin penguatan dengan kenaikan 2,41 persen. Sektor siklikal juga berada di zona hijau dengan penguatan 0,71 persen.

Sebaliknya, sektor non-siklikal turun 1,47 persen, sektor infrastruktur melemah 0,74 persen, dan sektor transportasi terkoreksi 1,37 persen.