HOME FINANCE MARKET UPDATE

Purbaya Prediksi IHSG Tembus 32.000 hingga Singgung Saham Gorengan: Orang Bilang Saya Bohong tapi...

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |20:08 WIB
Purbaya Prediksi IHSG Tembus 32.000 hingga Singgung Saham Gorengan: Orang Bilang Saya Bohong tapi...
Purbaya Prediksi IHSG Tembus 32.000 hingga Singgung Saham Gorengan: Orang Bilang Saya Bohong tapi... (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis kinerja pasar modal Indonesia akan terus menunjukkan tren positif hingga akhir tahun. Bahkan, dirinya memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa mencapai level 9.000 di akhir 2025 dan berpotensi menembus 32.000 dalam satu dekade ke depan atau 10 tahun lagi.

“Coba anda lihat IHSG, kan waktu itu dibilang akan hancur. Orang pasar itu pintar-pintar, mereka akan menganalisa perkataan saya seperti apa, kebijakan saya seperti apa, mereka akan implement dalam bentuk posisinya di portfolio,” ujar Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Purbaya menegaskan bahwa pergerakan IHSG tidak semata-mata digerakkan oleh saham berisiko (saham gorengan), melainkan ditopang oleh emiten-emiten dengan fundamental kuat.

“Memang di sini ada saham gorengan, ada kan. Tapi yang fundamental kan banyak yang besar-besar, makanya indeks bisa naik ke atas. Kalau ditanya gimana, indeks to the moon saya bilang, itu menciptakan optimisme juga,” katanya.

Menurutnya, proyeksi tersebut bukan sekadar pernyataan tanpa dasar, melainkan berlandaskan pada perhitungan ekonomi dan pola pertumbuhan pasar dalam 25 tahun terakhir.

“Akhir tahun ini berapa? 9 ribu. Sepuluh tahun lagi ke depan berapa? 32 ribu. Orang bilang saya bohong, ngomong sembarangan, tapi itu berdasarkan dari pengalaman 25 tahun terakhir. Dimulai awal siklus bisnis sampai di belakang, di akhir siklus bisnis, tumbuhnya itu sekitar 4 sampai 5 kali. Terjadi seperti itu terus,” jelasnya.

 

