JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham penghuni top gainers selama perdagangan 8–12 Desember 2025.
Di mana pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan menguat 0,32% yakni ditutup pada level 8.660,499 dari posisi 8.632,761 pada pekan lalu.
Sejalan dengan peningkatan IHSG, ada 10 saham yang mencatatkan kenaikan lebih dari 40%.
Adapun PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (STAR) melesat hingga 171,43%. Nominal saham naik menjadi Rp266 dari Rp98 pada pekan lalu.
Mengutip data statistik BEI, Sabtu (13/12/2025), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini 8–12 Desember 2025:
1. PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) melesat 171,43% ke Rp266.
2. PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) melejit 141,03% ke Rp1.075.
3. PT Citatah Tbk (CTTH) menguat 134,41% ke Rp218.
4. PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR) menanjak 62,58% ke Rp1.260.
5. PT Natura City Development Tbk (CITY) melonjak 56,08% ke Rp462.