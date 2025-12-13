10 Saham Paling Cuan Minggu Ini, Ada yang Melesat 171%

Deretan saham top gainers pekan ini 8–12 Desember 2025. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham penghuni top gainers selama perdagangan 8–12 Desember 2025.

Di mana pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan menguat 0,32% yakni ditutup pada level 8.660,499 dari posisi 8.632,761 pada pekan lalu.

Sejalan dengan peningkatan IHSG, ada 10 saham yang mencatatkan kenaikan lebih dari 40%.

Adapun PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (STAR) melesat hingga 171,43%. Nominal saham naik menjadi Rp266 dari Rp98 pada pekan lalu.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (13/12/2025), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini 8–12 Desember 2025:

1. PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) melesat 171,43% ke Rp266.

2. PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) melejit 141,03% ke Rp1.075.

3. PT Citatah Tbk (CTTH) menguat 134,41% ke Rp218.

4. PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR) menanjak 62,58% ke Rp1.260.

5. PT Natura City Development Tbk (CITY) melonjak 56,08% ke Rp462.