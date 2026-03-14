IHSG Pekan Ini Terjun Bebas dari Level 7.585 ke 7.137

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas pada perdagangan pekan ini, yakni selama periode 9—13 Maret 2026, dan ditutup pada level 7.137,212.

Mengutip data PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (14/3/2026), pergerakan IHSG selama sepekan tercatat turun 5,91%, dari posisi 7.585,687 pada pekan sebelumnya.

Kapitalisasi pasar BEI juga mengalami penurunan sebesar 6,96%, menjadi Rp12.678 triliun dari Rp13.627 triliun pada pekan sebelumnya. Rata-rata volume transaksi harian BEI turun 25,49%, menjadi 31,55 miliar lembar saham dari 42,34 miliar lembar saham.

Rata-rata frekuensi transaksi harian juga menurun 31,54%, menjadi 1,87 juta kali transaksi dari 2,73 juta kali transaksi. Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian BEI turun 31,10%, menjadi Rp17,20 triliun dari Rp24,97 triliun pada pekan sebelumnya.