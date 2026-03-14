Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Ini Terjun Bebas dari Level 7.585 ke 7.137

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |08:50 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas pada perdagangan pekan ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas pada perdagangan pekan ini, yakni selama periode 9—13 Maret 2026, dan ditutup pada level 7.137,212.

Mengutip data PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (14/3/2026), pergerakan IHSG selama sepekan tercatat turun 5,91%, dari posisi 7.585,687 pada pekan sebelumnya.

Kapitalisasi pasar BEI juga mengalami penurunan sebesar 6,96%, menjadi Rp12.678 triliun dari Rp13.627 triliun pada pekan sebelumnya. Rata-rata volume transaksi harian BEI turun 25,49%, menjadi 31,55 miliar lembar saham dari 42,34 miliar lembar saham.

Rata-rata frekuensi transaksi harian juga menurun 31,54%, menjadi 1,87 juta kali transaksi dari 2,73 juta kali transaksi. Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian BEI turun 31,10%, menjadi Rp17,20 triliun dari Rp24,97 triliun pada pekan sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement