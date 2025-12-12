IHSG Turun ke Level 8.601 pada Pembukaan Perdagangan

Selang beberapa menit perdagangan, Jumat (12/12/2025), IHSG bergerak turun 0,23% ke posisi 8.601. (Foto: Okezone.com/Freepik).

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka mengijau di level 8.639. Namun, selang beberapa menit perdagangan, Jumat (12/12/2025), IHSG bergerak turun 0,23% ke posisi 8.601.

Indeks saham seperti LQ45 turun 0,53% ke 842,64, sedangkan IDXLQ45LCL melemah 0,74% ke 113,515. IDX30 turun 0,58% ke 431,171, dan IDX80 juga turun 0,14% menjadi 132,236.

Pada perdagangan kemarin, pelemahan IHSG dipicu aksi jual investor sejak sesi pagi dan kian dalam menjelang penutupan. IHSG bergerak di rentang 8.560,10 hingga level tertinggi intraday 8.776,97.

Sepanjang hari, tercatat 212 saham menguat, 524 saham melemah, dan 221 saham stagnan.

Tekanan jual tercermin dari nilai transaksi yang mencapai Rp34,22 triliun dengan volume perdagangan 68,67 miliar saham. Frekuensi transaksi tercatat 3,58 juta kali.

Indeks-indeks utama juga terkoreksi. LQ45 turun 9,87 poin atau 1,15% ke 847,09, sementara IDX30 melemah 1,66% ke 433,70.

Dari sisi sektoral, hanya dua sektor yang menguat, yaitu IDXENERGY naik 1,57% ke 4.375,28 dan IDXCYCLIC naik 0,39% ke 1.168,88.

Sektor lainnya kompak terkoreksi, dipimpin oleh IDXINFRA yang anjlok 4,08% ke 2.621,37. IDXNONCYC turun 2,34%, sementara IDXTRANS melemah 1,74%.