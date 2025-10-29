Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melesat ke Level 8.166 

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |16:59 WIB
IHSG Ditutup Melesat ke Level 8.166 
Indeks saham naik 73,59 poin atau 0,91% ke level 8.166,22. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menghijau pada akhir perdagangan hari ini. Indeks saham naik 73,59 poin atau 0,91% ke level 8.166,22.

Sepanjang sesi perdagangan, Rabu (29/10/2025), IHSG bergerak di rentang 8.042,63 hingga 8.169,14, setelah dibuka menguat di 8.107,38.

Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia tercatat naik menjadi Rp14.910 triliun. Nilai transaksi mencapai Rp21,03 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 27,02 miliar saham.

Sebanyak 373 saham menguat, 330 saham melemah, dan 253 stagnan.

Kenaikan IHSG sejalan dengan penguatan mayoritas indeks sektoral. Sektor bahan baku memimpin kenaikan dengan lonjakan 3,44%, disusul sektor keuangan tumbuh 1,56%, dan sektor siklikal yang menguat 1,54%.

Di sisi lain, tekanan jual masih terlihat di sektor properti turun 0,74%, industri melemah 0,95%, dan teknologi merosot 0,66%.

Dari indeks utama, LQ45 naik signifikan sebesar 1,72% ke 836,72, sementara IDX30 menguat 1,63% ke 440,12. Indeks Jakarta Islamic Index (JII) juga naik 1,59% ke 572,82.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/278/3179990//ihsg-w1jB_large.jpg
IHSG Dibuka Naik Tipis ke 8.107
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179910//purbaya-J2GK_large.jpg
Purbaya Prediksi IHSG Tembus 32.000 hingga Singgung Saham Gorengan: Orang Bilang Saya Bohong tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179857//ihsg_ditutup_menguat-OaXu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.092
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179778//ihsg_sesi_i-fhiZ_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke Level 8.088
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179735//ihsg-y4Fo_large.jpg
IHSG Balik Menguat ke 8.144 di Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179645//ihsg-oXHe_large.jpg
MSCI Pertimbangkan Data KSEI Hitung Free Float Saham RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement