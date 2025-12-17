IHSG Sesi I Kokoh di Level 8.715

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau pada sesi pertama perdagangan hari ini. Indeks saham naik 0,33% atau 28,56 poin ke level 8.715.

Perdagangan siang ini, Rabu (17/12/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 34,43 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp26,89 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,64 juta kali. Adapun, sebanyak 408 saham harganya naik, 236 saham harganya turun, dan 157 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi naik 1,47%, sektor infrastruktur naik 2,57%, sektor kesehatan naik 0,33%, sektor bahan baku naik 0,69%, sektor industri naik 0,28%, sektor transportasi naik 0,60%, sektor keuangan naik 0,37%, sektor properti naik 0,10%, dan sektor non-siklikal naik 0,60%. Sedangkan sektor teknologi turun 1,45% dan sektor siklikal turun 1,41%.