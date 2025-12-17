Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Sesi I Kokoh di Level 8.715

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |12:31 WIB
IHSG Sesi I Kokoh di Level 8.715
Indeks saham naik 0,33% atau 28,56 poin ke level 8.715. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertahan di zona hijau pada sesi pertama perdagangan hari ini. Indeks saham naik 0,33% atau 28,56 poin ke level 8.715.

Perdagangan siang ini, Rabu (17/12/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 34,43 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp26,89 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,64 juta kali. Adapun, sebanyak 408 saham harganya naik, 236 saham harganya turun, dan 157 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi naik 1,47%, sektor infrastruktur naik 2,57%, sektor kesehatan naik 0,33%, sektor bahan baku naik 0,69%, sektor industri naik 0,28%, sektor transportasi naik 0,60%, sektor keuangan naik 0,37%, sektor properti naik 0,10%, dan sektor non-siklikal naik 0,60%. Sedangkan sektor teknologi turun 1,45% dan sektor siklikal turun 1,41%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/278/3190375//ihsg-tAlg_large.jpg
IHSG Dibuka Naik ke 8.713 Jelang Pengumuman BI Rate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/278/3190239//ihsg_ditutup_menguat-zZad_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 0,43 Persen ke 8.686
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/278/3190186//ihsg-S0Ex_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah Tipis ke 8.649, Transaksi Rp19,6 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190149//ihsg-cnZS_large.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Menguat ke Level 8.696 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/278/3190134//ihsg-30It_large.jpg
IHSG Berpeluang Menguat, Berpotensi Tembus Level 8.877
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/278/3190131//ihsg-LXPi_large.jpg
Indikator Ekonomi Indonesia Baik, IHSG Cetak Rekor Tertinggi dalam Sejarah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement