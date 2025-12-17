IHSG Dibuka Naik ke 8.713 Jelang Pengumuman BI Rate

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menghijau jelang pengumuman suku bunga acuan Bank Indonesia hari ini. IHSG naik 0,31% ke level 8.713.

Pada perdagangan hari ini, Rabu (17/12/2025), indeks LQ45 naik 0,0% menjadi 854,7, sedangkan IDX LQ45 LCL naik 0,14% menjadi 115,798.

IDX30 naik 0,14% menjadi 438,672, dan IDX80 naik 0,06% menjadi 133,828.

Bank Indonesia (BI) disarankan untuk mempertahankan suku bunga kebijakan (BI Rate) pada level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) terakhir tahun 2025.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah potensi peningkatan tekanan inflasi musiman akhir tahun.