Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Deretan Saham Terlemah di Pekan Ini, PURI hingga PJHB Turun Paling Dalam

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |14:16 WIB
Deretan Saham Terlemah di Pekan Ini, PURI hingga PJHB Turun Paling Dalam
Saham Top Losers (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 17-21 November 2025 alami tekanan.

Saham PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) tercatat melemah terdalam. Harga PURI turun dari Rp1.110 menjadi Rp498, setara 55,14 persen sepanjang pekan.

Mengacu pada data statistik mingguan BEI, Sabtu (22/11), tekanan juga terjadi pada saham yang baru IPO yakni PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) yang melemah 28,49 persen dari Rp860 ke Rp615.

Saham PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) turut turun 22,46 persen dari Rp6.900 menjadi Rp5.350. Penurunan serupa dialami PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) yang berkurang 18,02 persen dari Rp860 ke Rp705.

Di kelompok saham lainnya, PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) mencatat pelemahan 17,93 persen dari Rp2.900 menjadi Rp2.380.

Penurunan di berbagai saham tersebut terjadi di tengah aktivitas transaksi yang lebih rendah dibanding pekan sebelumnya. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis 0,52 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185170/saham_top_gainers-EpCF_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 95,43 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184727/saham-W7UF_large.jpg
Boy Thohir Borong Saham TRIM, Tambah 3,1 Juta Lembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182898/ihsg_ditutup_melemah-m6Ac_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.366
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181149/laba_emiten_emas-pNO3_large.jpg
Emiten Emas (ARCI) Raup Laba Bersih Rp1,17 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180675/saham_top_losers-TmWV_large.jpg
10 Saham yang Paling Tertekan pada BEI Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/278/3180673/saham_top_gainers-Hm7D_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 95,31 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement