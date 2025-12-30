Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Catat 26 Perusahaan Gelar IPO pada 2025, Dana yang Dihimpun Capai Rp 18,11 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |13:47 WIB
BEI Catat 26 Perusahaan Gelar IPO pada 2025, Dana yang Dihimpun Capai Rp 18,11 Triliun
BEI Catat 26 Perusahaan Gelar IPO pada 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengakui bahwa jumlah perusahaan yang melantai di bursa melalui skema Initial Public Offering (IPO) sepanjang tahun 2025 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Meski demikian, otoritas bursa mencatat adanya pertumbuhan signifikan dari sisi nilai pendanaan yang berhasil dihimpun oleh para emiten.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman menjelaskan bahwa dari target 45 emiten yang direncanakan, hanya 26 perusahaan baru yang resmi melantai hingga akhir tahun ini. Namun, secara kualitas pendanaan, perolehan tahun ini justru lebih baik.

"Walaupun secara IPO target 45 IPO kita tercapai hanya 26, tetapi fundraise-nya meningkat menjadi Rp18 triliun dibandingkan tahun lalu," ungkap Iman Iman dalam konferensi pers penutupan perdagangan BEI, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Berbeda dengan jumlah emiten secara umum, BEI justru mencatatkan keberhasilan pada segmen perusahaan mercusuar atau lighthouse company. Perusahaan dalam kategori ini adalah emiten yang memiliki nilai kapitalisasi pasar minimal sebesar Rp3 triliun.

"Target lighthouse yang hanya 5 (perusahaan) tahun ini, menjadi 6," imbuh Iman.

Secara akumulatif, total perusahaan tercatat di BEI kini mencapai 956 emiten. Nilai penggalangan dana secara rata-rata di pasar modal sepanjang 2025 mengalami lonjakan yang cukup tajam hingga mendekati angka Rp300 triliun.

"Sampai dengan hari ini jumlah perusahaan tercatat kita sudah 956, di mana fundraise-nya yang biasanya rata-rata Rp200 triliun per tahun, tahun ini tembus hampir Rp300 triliun, tepatnya Rp278 triliun," ujar Iman.

 

Halaman:
1 2
