Pesan Purbaya Jelang Pergantian Direksi BEI: Harus Berani Berantas Penggoreng Saham

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kriteria tegas terkait sosok yang diharapkan memimpin Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode mendatang. Hal ini menyusul masa jabatan jajaran Direksi BEI saat ini yang akan segera berakhir di tahun ini.

Purbaya menekankan bahwa calon pucuk pimpinan bursa tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral untuk menjaga integritas pasar modal Indonesia.

"Oh dia harus bisa kritik di pasar dan harus bisa mengembangkan base dari investor, retail, dan institusi di sini. Dan yang paling penting adalah mereka punya komitmen kuat untuk membersihkan pasar dari para penggoreng saham yang kurang bertanggung jawab," ujar Purbaya usai Pembukaan Perdagangan BEI, Jumat (2/1/2026).

Menurut Purbaya, Direksi BEI yang baru harus mampu melakukan ekspansi jumlah investor secara luas, baik di segmen ritel maupun institusi, sekaligus memastikan ekosistem perdagangan berjalan secara adil dan transparan tanpa praktik manipulasi.

Berdasarkan ketentuan masa jabatan direksi bursa selama empat tahun, jajaran Direksi BEI periode 2022-2026 yang saat ini dipimpin oleh Iman Rachman akan segera mengakhiri masa tugasnya.