HOME FINANCE MARKET UPDATE

Buka Perdagangan 2026, Purbaya Optimistis IHSG Tembus 10.000 Tahun Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |11:17 WIB
Buka Perdagangan 2026, Purbaya Optimistis IHSG Tembus 10.000 Tahun Ini
Menkeu Purbaya di BEI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menebar optimistis tinggi pada hari pertama perdagangan bursa tahun 2026. Ia memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan terus melaju hingga menyentuh level psikologis 10.000 pada akhir tahun ini.

Purbaya menilai penguatan indeks di awal tahun merupakan cermin dari kepercayaan pasar terhadap pondasi ekonomi nasional yang kian solid.

"Kan tadi naik (IHSG), memang itu ada optimisme di pasar bahwa kita akan membaik ke depan. Kalau saya lihat pondasi ekonominya yang sudah ada membaik sekarang, tahun ini akan lebih baik lagi karena kebijakan kita dengan BEI sudah maksimum," ujar Purbaya usai menghadiri pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (2/1/2026)

Keyakinan Menkeu terhadap target 10.000 didasari oleh sinergi kebijakan yang lebih matang antara pemerintah, bank sentral, dan otoritas bursa. Ia menekankan bahwa efektivitas kebijakan yang telah disusun dalam setahun terakhir akan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan tahun sebelumnya.

Purbaya juga mengingatkan para pelaku pasar untuk tidak melewatkan momentum pertumbuhan ini, karena kenaikan ekonomi akan berdampak langsung pada peningkatan laba perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa.

 

Halaman:
1 2
