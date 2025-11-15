10 Saham Top Gainers Pekan Ini, UANG Melesat 177%

Saham top gainers ini tetap naik di tengah pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang melemah. (Foto :Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham terbaik selama perdagangan 10-14 November 2025. Saham top gainers ini tetap naik di tengah pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami penurunan 0,29% dan ditutup pada level 8.370,436 dari posisi 8.394,590 pada pekan sebelumnya.

Berbeda dengan perubahan IHSG, ada 10 saham yang mencatatkan kenaikan lebih dari 50%.

Untuk PT Pakuan Tbk (UANG), emiten yang bergerak di bidang penyediaan akomodasi, real estat, dan aktivitas olahraga/rekreasi ini melesat hingga 177,65%. Nominal saham naik menjadi Rp6.025 dari Rp2.170 pada pekan lalu.

Saham yang juga naik lebih dari 100% dalam sepekan ini adalah PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) yang tepatnya melonjak 156,33%. Nominal saham MORA naik menjadi Rp6.075 dari Rp2.370 di pekan lalu.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (15/11/2025), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini 10-14 November 2025:

1. PT Pakuan Tbk (UANG) melesat 177,65% ke Rp6.025.

2. PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) melejit 156,33% ke Rp6.075.

3. PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) menguat 80,49% ke Rp1.110.

4. PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) menanjak 78% ke Rp356.

5. PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) melonjak 74,58% ke Rp12.