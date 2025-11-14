IHSG Ditutup Melemah Tipis pada Level 8.370

Indeks saham ditutup melemah tipis 1,56 poin atau 0,02% ke level 8.370,44. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) balik melemah pada akhir perdagangan hari ini. Sempat dibuka menguat, indeks saham ditutup melemah tipis 1,56 poin atau 0,02% ke level 8.370,44.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (14/11/2025), terdapat 231 saham menguat, 480 saham melemah, dan 245 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp20,5 triliun dari 44,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,33% ke 844,13, indeks JII melemah 0,27% ke 578,42, indeks IDX30 menguat 0,43% ke 443,13, dan indeks MNC36 menguat 0,35% ke 345,60.

Kemudian, indeks sektoral mayoritas berada di zona merah, yaitu energi, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, properti, bahan baku, industri, teknologi, dan kesehatan. Sedangkan yang menguat hanya sektor infrastruktur dan transportasi.