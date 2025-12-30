IHSG Diproyeksi Menguat, Ini Rekomendasi Sahamnya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melanjutkan penguatan setelah pada perdagangan sebelumnya pada hari ini, Selasa (30/12/2025).

Berdasarkan riset dari Phintraco Sekuritas, IHSG diperkirakan masih berpotensi berlanjut menguji level resistance di 8670-8725, selama IHSG bertahan di atas level 8630.

Kenaikan ini didorong oleh optimisme pasar terhadap perbaikan ekonomi domestik dan kinerja pasar modal menjelang akhir tahun.

Sentimen didukung oleh ekspektasi bahwa the Fed mendekati akhir siklus pengetatan kebijakan moneternya, dengan investor memperkirakan penurunan suku bunga tahun depan.

Data inflasi yang lebih rendah dalam beberapa pekan terakhir telah memperkuat spekulasi bahwa bank sentral dapat mulai melonggarkan kebijakan moneter pada tahun 2026, memberikan dorongan bagi aset berisiko.

Dari asar domestik, sektor consumer cyclical membukukan penguatan terbesar, sedangkan sektor teknologi menjadi satu-satunya sektor yang melemah.

Secara teknikal, indikator Stochastic RSI IHSG membentuk Golden Cross di area oversold dan terjadi penyempitan negative slope MACD.