Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat 1,2 Persen ke 8.644 Jelang Akhir 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |16:42 WIB
IHSG Ditutup Menguat 1,2 Persen ke 8.644 Jelang Akhir 2025
IHSG Ditutup Menguat 1,2 Persen ke 8.644 Jelang Akhir 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,25 persen atau 106,35 poin ke level 8.644,26 pada perdagangan hari ini, Senin (29/12/2025). Sejak pembukaan di level 8.545,72, pergerakan indeks cenderung positif dan bertahan di zona hijau hingga akhir sesi.

Secara intraday, IHSG sempat menyentuh level terendah di 8.546,14 dan level tertinggi di 8.652,18, mencerminkan optimisme investor sepanjang perdagangan. Aktivitas transaksi tercatat cukup aktif dengan volume 38,68 miliar saham dan nilai transaksi Rp22,34 triliun, yang terjadi dalam 2,72 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia mencapai Rp15.809 triliun.

Dari sisi pergerakan saham, mayoritas emiten ditutup menguat, dengan 493 saham naik, 221 saham melemah, dan 244 saham stagnan, menandakan sentimen pasar yang secara umum positif pada perdagangan hari ini.

Kenaikan IHSG kali ini didorong oleh penguatan mayoritas sektor saham. Sektor barang konsumen primer dan sektor bahan baku menjadi motor utama yang menggerakkan indeks ke posisi tertinggi barunya tahun ini, yang mana masing masing naik diatas 3 persen.

Adapun dari sisi transaksi, investor domestik mendominasi aksi jual dengan total Rp18 triliun, sementara aksi beli sebesar Rp15,5 triliun sepanjang perdagangan hari ini. Sementara investor asing, membukukan aksi beli sebesar Rp6,34 triliun, dibarengi aksi jual Rp3,89 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192360/ihsg_dibuka_menguat-Y2Vi_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.545
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191765/saham-oeU3_large.jpg
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191762/saham-s6NS_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, ATAP Meroket 94,6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement