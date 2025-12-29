IHSG Ditutup Menguat 1,2 Persen ke 8.644 Jelang Akhir 2025

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,25 persen atau 106,35 poin ke level 8.644,26 pada perdagangan hari ini, Senin (29/12/2025). Sejak pembukaan di level 8.545,72, pergerakan indeks cenderung positif dan bertahan di zona hijau hingga akhir sesi.

Secara intraday, IHSG sempat menyentuh level terendah di 8.546,14 dan level tertinggi di 8.652,18, mencerminkan optimisme investor sepanjang perdagangan. Aktivitas transaksi tercatat cukup aktif dengan volume 38,68 miliar saham dan nilai transaksi Rp22,34 triliun, yang terjadi dalam 2,72 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia mencapai Rp15.809 triliun.

Dari sisi pergerakan saham, mayoritas emiten ditutup menguat, dengan 493 saham naik, 221 saham melemah, dan 244 saham stagnan, menandakan sentimen pasar yang secara umum positif pada perdagangan hari ini.

Kenaikan IHSG kali ini didorong oleh penguatan mayoritas sektor saham. Sektor barang konsumen primer dan sektor bahan baku menjadi motor utama yang menggerakkan indeks ke posisi tertinggi barunya tahun ini, yang mana masing masing naik diatas 3 persen.

Adapun dari sisi transaksi, investor domestik mendominasi aksi jual dengan total Rp18 triliun, sementara aksi beli sebesar Rp15,5 triliun sepanjang perdagangan hari ini. Sementara investor asing, membukukan aksi beli sebesar Rp6,34 triliun, dibarengi aksi jual Rp3,89 triliun.