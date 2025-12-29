Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.545

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |09:24 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.545
IHSG Dibuka Menguat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,09 persen ke level 8.545 pada hari ini, Senin (29/12/2025).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,27 persen ke 8.561, dengan 321 saham di zona hijau, 207 melemah, dan 430 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1 triliun, dengan volume 1,7 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,37 persen ke 848,54, indeks JII menguat 0,49 persen ke 578,52, indeks MNC36 menguat 0,68 persen ke 344.90, dan IDX30 menguat 0,47 persen ke 438,09.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi,, keuangan, infrastruktur, properti, bahan baku. Sedangkan sektor yang melemah ada konsumer non siklikal, konsumer siklikal, transportasi, industri, teknologi, kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) naik 26,20 persen di Rp236, PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) menguat 21,50 persen di Rp260, dan PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPSG) menguat 17,45 persen di Rp498.

 

