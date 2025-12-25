Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |10:00 WIB
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan pekan pendek periode 22–24 Desember 2025. Dalam data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan mayoritas indikator pasar mengalami penurunan menjelang jeda hari Natal.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan IHSG hingga rata-rata volume transaksi harian terkoreksi dibandingkan pekan sebelumnya.

"IHSG mengalami perubahan pekan ini, yaitu sebesar 0,83 persen ditutup pada level 8.537,911 dari posisi 8.609,551 pada pekan lalu," kata Kautsar dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (25/12/2025).

Kelesuan pasar terlihat dari penurunan aktivitas transaksi dan nilai kapitalisasi pasar selama tiga hari perdagangan pekan ini.

Kapitalisasi pasar terkoreksi sebesar 1,17 persen, turun menjadi Rp15.603 triliun dari posisi Rp15.788 triliun pada sepekan sebelumnya.

Rata-rata frekuensi harian mengalami perubahan sebesar 2,23 persen menjadi 2,74 juta kali transaksi, dari 2,80 juta kali transaksi pekan lalu.

Kemudian rata-rata volume transaksi melandai sebesar 18,44 persen menjadi 38,34 miliar lembar saham, dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 47 miliar lembar saham.

Rata-rata nilai transaksi harian mengalami perubahan signifikan sebesar 30,91 persen menjadi Rp23,70 triliun, dari Rp34,30 triliun pada pekan lalu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191584/ihsg_menguat-8hMk_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/278/3191465/ihsg_ditutup_menguat-fY1T_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.584
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191302/ihsg_ditutup_menguat-E2FN_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.645
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191234/ihsg-JLkR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.629
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement