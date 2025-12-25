IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan pekan pendek periode 22–24 Desember 2025. Dalam data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan mayoritas indikator pasar mengalami penurunan menjelang jeda hari Natal.



Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan IHSG hingga rata-rata volume transaksi harian terkoreksi dibandingkan pekan sebelumnya.



"IHSG mengalami perubahan pekan ini, yaitu sebesar 0,83 persen ditutup pada level 8.537,911 dari posisi 8.609,551 pada pekan lalu," kata Kautsar dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (25/12/2025).



Kelesuan pasar terlihat dari penurunan aktivitas transaksi dan nilai kapitalisasi pasar selama tiga hari perdagangan pekan ini.



Kapitalisasi pasar terkoreksi sebesar 1,17 persen, turun menjadi Rp15.603 triliun dari posisi Rp15.788 triliun pada sepekan sebelumnya.



Rata-rata frekuensi harian mengalami perubahan sebesar 2,23 persen menjadi 2,74 juta kali transaksi, dari 2,80 juta kali transaksi pekan lalu.



Kemudian rata-rata volume transaksi melandai sebesar 18,44 persen menjadi 38,34 miliar lembar saham, dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 47 miliar lembar saham.



Rata-rata nilai transaksi harian mengalami perubahan signifikan sebesar 30,91 persen menjadi Rp23,70 triliun, dari Rp34,30 triliun pada pekan lalu.