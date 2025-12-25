Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |12:00 WIB
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan pekan pendek ini 22-24 Desember 2025.

Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami pelemahan ke 8.537,911 dengan 0,83 persen dalam sepekan.

Peringkat pertama saham top 10 losers ditempati oleh saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB), terjun bebas sebesar 37,85 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp354 menjadi Rp220 per saham.

Disusul oleh PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) yang menyusut 27,78 persen ke Rp338 dari posisi pekan sebelumnya di Rp468.

Berdasarkan statistik BEI, Kamis (25/12/2025), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan:

 

Halaman:
1 2
