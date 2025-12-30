IHSG Dibuka Melemah ke Level 8.627

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,19 persen ke level 8.627 pada hari ini, Selasa (30/12/2025).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,52 persen ke 8.599, dengan 261 saham di zona hijau, 198 melemah, dan 499 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,2 triliun, dengan volume 1,8 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,79 persen ke 845,30, indeks JII melemah 0,65 persen ke 578,42, indeks MNC36 melemah 0,89 persen ke 343,05, dan IDX30 melemah 0,81 persen ke 435,85.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti konsumer non siklikal, infrastruktur, properti, teknologi. Sedangkan sektor yang melemah ada energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, transportasi, industri, kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIFE) naik 34,21 persen di Rp153, PT Danareksa Investment Management Tbk (XDIF) menguat 17,55 persen di Rp489, dan PT Krida Jaringan Nusantara Tbk (KJEN) menguat 16,58 persen di Rp232.