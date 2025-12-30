Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |19:20 WIB
Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026
Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merumuskan penyesuaian aturan porsi saham publik atau free float bagi perusahaan yang akan melantai di bursa. Langkah ini diambil untuk memperdalam pasar modal nasional, namun tetap dengan kehati-hatian agar tidak memicu sentimen negatif bagi calon emiten.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, proses penentuan angka free float yang baru sangat bergantung pada studi banding (benchmarking) dengan bursa-bursa global. Hal ini krusial untuk memastikan daya saing Indonesia tetap terjaga di mata korporasi yang ingin melakukan IPO.

"Yang paling penting juga adalah bahwa kamu melihat benchmarking. Ini paling penting. Kami perlu benchmarking yang pas karena kalau kami tidak benchmarking, yang ada perusahaan-perusahaan kita bukan listing di Bursa Efek Indonesia, tapi listing di bursa efek lain," tegas Iman di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Saat ini, Indonesia menerapkan standar free float minimum sebesar 7,5 persen. Angka ini tergolong jauh lebih rendah jika disandingkan dengan bursa negara tetangga maupun pasar global utama.

Pemerintah dan regulator menyadari bahwa kenaikan porsi saham publik akan meningkatkan likuiditas, namun mereka juga harus menimbang kesiapan pasar dalam menyerap saham tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192688/dirut_bei-M0we_large.jpg
IHSG Cetak Rekor All Time High 24 Kali Sepanjang 2025, Dirut BEI: 2 Kali Trading Halt 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192670/ihsg_ditutup_menguat-zuKR_large.JPG
Tutup Tahun 2025, IHSG Ditutup Naik ke Level 8.646
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192552/ihsg_dibuka_melemah-iROU_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah ke Level 8.627
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192539/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-hRMK_large.jpg
IHSG Diproyeksi Menguat, Ini Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/278/3192453/ihsg_menguat-3wug_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 1,2 Persen ke 8.644 Jelang Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192360/ihsg_dibuka_menguat-Y2Vi_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.545
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement