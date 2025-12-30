Tutup Tahun 2025, IHSG Ditutup Naik ke Level 8.646

JAKARTA – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) resmi mengakhiri perjalanannya di tahun 2025 tanpa berhasil menyentuh angka psikologis 9.000. Kendati demikian, pada hari terakhir perdagangan tahun ini, Selasa (30/12/2025), indeks ditutup dengan performa yang tetap stabil di zona hijau.

IHSG menguat tipis 0,03 persen atau naik sekitar 2,682 poin menuju level 8.646,93.

Sepanjang hari ini, indeks bergerak fluktuatif dengan rentang posisi tertinggi di 8.663,66 dan titik terendah pada 8.584,86.

Aktivitas pasar terpantau cukup agresif dengan rincian volume transaksi capai 39,16 miliar saham, nilai transaksi Rp20,18 triliun, dengan frekuensi 2.593.428 kali perdagangan.

Sebanyak 346 saham menguat, 317 saham melemah, dan 146 saham tidak bergerak (stagnan).

Target level 9.000 sebelumnya sempat digaungkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang meyakini optimisme pasar terhadap kebijakannya akan tecermin pada portofolio investasi. Purbaya mendasarkan proyeksinya pada pengamatan siklus ekonomi jangka panjang.

"Makanya Indeks bisa naik ke atas. Kalau ditanya gimana Indeks? To the moon. Saya bilang itu menciptakan optimisme juga. Akhir tahun ini berapa? 9.000. (Dalam) 10 tahun lagi ke depan berapa? 32.000," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia.