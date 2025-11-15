Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Turun ke 8.370, Volume Transaksi Nyaris Dua Kali Lipat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |08:35 WIB
IHSG Sepekan Turun ke 8.370, Volume Transaksi Nyaris Dua Kali Lipat
IHSG melemah tipis 0,29% atau menutup perdagangan pekan ini di level 8.370. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat data perdagangan saham selama periode 10 hingga 14 November 2025 menunjukkan aktivitas yang tinggi, meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah. IHSG melemah tipis 0,29% atau menutup perdagangan pekan ini di level 8.370,436, turun dari pekan sebelumnya pada level 8.394,590.

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan bahwa pelemahan indeks kontras dengan lonjakan signifikan pada aktivitas perdagangan harian.

"Perubahan terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yaitu sebesar 0,29% dengan ditutup pada level 8.370,436 dari posisi 8.394,590 pada pekan lalu," kata Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Meskipun IHSG tercatat mengalami pelemahan tipis pada pekan ini, aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia justru menunjukkan tren positif yang sangat signifikan, mengindikasikan likuiditas dan minat pasar yang kuat. Tiga indikator utama perdagangan mencatatkan lonjakan tajam.

Peningkatan tertinggi terjadi pada Rata-rata Volume Transaksi Harian, yang melonjak hingga 99,35%, mencapai 53,95 miliar lembar saham, hampir dua kali lipat dari volume pekan sebelumnya yang sebesar 27,07 miliar lembar saham.

Kenaikan drastis ini diikuti oleh Rata-rata Nilai Transaksi Harian yang meningkat sebesar 33,04%, mencapai Rp23,34 triliun dari Rp17,54 triliun.

Rata-rata Frekuensi Transaksi Harian juga mengalami kenaikan 24,84%, menjadi 2,7 juta kali transaksi dari 2,16 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Kapitalisasi pasar BEI tercatat stabil pada level Rp15.316 triliun, tidak berubah dari pekan sebelumnya.

Sementara itu, investor asing pada Jumat (14/11) mencatatkan nilai jual bersih (net sell) sebesar Rp73,42 miliar. Secara akumulatif sepanjang tahun 2025, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp34,48 triliun.

Dalam sepekan, BEI mencatatkan penerbitan 4 emisi baru, memperkaya instrumen investasi di pasar modal.

Pekan perdagangan 10 hingga 14 November 2025 diwarnai dengan pencatatan sejumlah instrumen keuangan baru yang berfokus pada inovasi syariah dan pembiayaan sektor riil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183578//ihsg-kslI_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah Tipis pada Level 8.370
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183525//ihsg_sesi_i-TKil_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,15 Persen ke 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183482//ihsg_dibuka_menguat-hcbt_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.378 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183475//ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-ca4b_large.jpg
IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183361//ihsg_ditutup_melemah-qxki_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.372
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183327//direktur_bei-jhqY_large.jpg
Investor Pasar Modal Melesat ke 19,3 Juta, BEI Ingatkan Risiko Investasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement