IHSG Sepekan Turun ke 8.370, Volume Transaksi Nyaris Dua Kali Lipat

IHSG melemah tipis 0,29% atau menutup perdagangan pekan ini di level 8.370. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat data perdagangan saham selama periode 10 hingga 14 November 2025 menunjukkan aktivitas yang tinggi, meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah. IHSG melemah tipis 0,29% atau menutup perdagangan pekan ini di level 8.370,436, turun dari pekan sebelumnya pada level 8.394,590.

Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan bahwa pelemahan indeks kontras dengan lonjakan signifikan pada aktivitas perdagangan harian.

"Perubahan terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yaitu sebesar 0,29% dengan ditutup pada level 8.370,436 dari posisi 8.394,590 pada pekan lalu," kata Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Meskipun IHSG tercatat mengalami pelemahan tipis pada pekan ini, aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia justru menunjukkan tren positif yang sangat signifikan, mengindikasikan likuiditas dan minat pasar yang kuat. Tiga indikator utama perdagangan mencatatkan lonjakan tajam.

Peningkatan tertinggi terjadi pada Rata-rata Volume Transaksi Harian, yang melonjak hingga 99,35%, mencapai 53,95 miliar lembar saham, hampir dua kali lipat dari volume pekan sebelumnya yang sebesar 27,07 miliar lembar saham.

Kenaikan drastis ini diikuti oleh Rata-rata Nilai Transaksi Harian yang meningkat sebesar 33,04%, mencapai Rp23,34 triliun dari Rp17,54 triliun.

Rata-rata Frekuensi Transaksi Harian juga mengalami kenaikan 24,84%, menjadi 2,7 juta kali transaksi dari 2,16 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Kapitalisasi pasar BEI tercatat stabil pada level Rp15.316 triliun, tidak berubah dari pekan sebelumnya.

Sementara itu, investor asing pada Jumat (14/11) mencatatkan nilai jual bersih (net sell) sebesar Rp73,42 miliar. Secara akumulatif sepanjang tahun 2025, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp34,48 triliun.

Dalam sepekan, BEI mencatatkan penerbitan 4 emisi baru, memperkaya instrumen investasi di pasar modal.

Pekan perdagangan 10 hingga 14 November 2025 diwarnai dengan pencatatan sejumlah instrumen keuangan baru yang berfokus pada inovasi syariah dan pembiayaan sektor riil.