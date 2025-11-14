IHSG Dibuka Menguat ke 8.378 Jelang Akhir Pekan

, Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |09:22 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada level 8.378 pada perdagangan hari ini Jumat (14/11/2025).

Indeks terus bergerak naik, adapun pada pukul 09.06 WIB, IHSG tercatat naik 0,26 persen atau 22,04 poin ke level 8.394. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 4,02 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp1,65 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 221.672 kali.

Adapun, sebanyak 215 saham harganya naik, 249 saham harganya turun dan 199 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 0,10 persen, sektor infrastruktur naik 1,92 persen, sektor transportasi naik 0,05 persen, sektor keuangan naik 0,16 persen, sektor properti naik 0,56 persen. Sedangkan sektor energi turun 0,04 persen, sektor bahan baku turun 0,24 persen, sektor kesehatan turun 0,29 persen, sektor industri turun 0,29 persen, sektor siklikal turun 0,49 persen dan sektor non siklikal turun 0,01 persen.

Tiga jajaran saham top gainers terdapat saham PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) yang naik 24,72 persen ke level Rp1.110, PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) naik 22,38 persen ke level Rp350 dan PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) naik 19,70 persen ke level Rp6.075.