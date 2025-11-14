IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan jelang akhir pekan, Jumat (14/11/2025). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG cenderung bergerak konsolidasi pada pekan ini dan masih berada di atas level 8.332 sebagai support terdekat.

“Dengan demikian, jika IHSG naik di atas 8.443 maka retest terhadap resisten Fibonacci 8.486 dapat terjadi, serta penembusan di atas level tersebut akan membuka jalan terhadap ekstensi tren naik menuju target berikutnya di 8.595,” kata Ivan dalam risetnya.

Adapun level support IHSG berada di 8.332, 8.255, 8.163 dan 8.061. Sementara level resistennya di 8.486, 8.595 dan 8.703.

Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) di rentang harga Rp1.850-Rp1.900 dengan target harga terdekat di Rp2.050. ADRO berpotensi untuk menembus di atas fraktal Rp2.050 untuk melanjutkan reli wave iii. Berikutnya, koreksi wave iv dapat terjadi jika penutupan harian masih di bawah Rp2.060.

Aksi hold atau trading buy juga disarankan pada saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) di rentang harga Rp1.800-Rp1.850 dengan target harga terdekat di Rp2.090. AMRT sedang menguji support terdekat di Rp1.800 dan berpotensi untuk rebound kembali jika level tersebut tetap bertahan.

Selanjutnya, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Astra International Tbk (ASII) di rentang harga Rp5.800-Rp6.000 dengan target harga terdekat di Rp6.800. ASII cenderung akan mencapai target Fibonacci projection terdekat di level Rp6.800.