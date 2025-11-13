Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.372

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |16:26 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.372
IHSG Ditutup Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun ke level 8.372, melemah 16,57 poin atau 0,20 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di 8.388 pada penutupan perdagangan Kamis (13/11/2025).

Selama sesi perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dengan sentimen campuran dari sektor domestik. Data menunjukkan indeks sempat menyentuh level tertinggi di 8.418,16, sementara titik terendah tercatat di 8.354,84.

Total nilai transaksi pasar mencapai Rp23,61 triliun dengan volume perdagangan 58,05 miliar saham. 

Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 2,72 juta kali. Sebanyak 327 saham menguat, 365 saham melemah, dan 264 saham stagnan.

Dari kelompok indeks sektoral, kinerja tercatat bervariasi. Sektor energi (IDXENERGY) memimpin penguatan dengan kenaikan 1,60 persen ke level 3.879,85. 

Penguatan juga terjadi pada sektor infrastruktur (IDXINFRA) yang naik 1,25 persen ke posisi 2.148,95, serta sektor kesehatan (IDXHEALTH) yang menguat 0,97 persen.

 

