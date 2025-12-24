IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 12,60 poin atau 0,15 persen ke level 8.597,38 pada pembukaan perdagangan hari ini, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,03 poin atau 0,12 persen ke posisi 849,99.

Sebelumnya, BRI Danareksa Sekuritas memprediksi secara teknikal, IHSG berpotensi menguji area support 8.550–8.570.

Sementara pelaku pasar masih akan mencermati peluang berlanjutnya aksi ambil untung menjelang periode libur panjang Natal.

Pada penutupan terakhir, IHSG melemah -0,71% ke level 8.564 dengan net foreign sell sebesar Rp852 miliar di pasar reguler. Tekanan indeks dipicu oleh aksi profit taking pada saham-saham berkapitalisasi besar menjelang libur Natal.

(Dani Jumadil Akhir)