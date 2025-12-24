Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |09:21 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 12,60 poin atau 0,15 persen ke level 8.597,38 pada pembukaan perdagangan hari ini, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,03 poin atau 0,12 persen ke posisi 849,99.

Sebelumnya, BRI Danareksa Sekuritas memprediksi secara teknikal, IHSG berpotensi menguji area support 8.550–8.570.

Sementara pelaku pasar masih akan mencermati peluang berlanjutnya aksi ambil untung menjelang periode libur panjang Natal.

Pada penutupan terakhir, IHSG melemah -0,71% ke level 8.564 dengan net foreign sell sebesar Rp852 miliar di pasar reguler. Tekanan indeks dipicu oleh aksi profit taking pada saham-saham berkapitalisasi besar menjelang libur Natal. 

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/278/3191465/ihsg_ditutup_menguat-fY1T_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.584
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191302/ihsg_ditutup_menguat-E2FN_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.645
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191234/ihsg-JLkR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.629
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191222/ihsg-DZ65_large.jpg
Prediksi IHSG Jelang Libur Natal 2025, Cermati Saham-Saham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190969/ihsg-Npkg_large.jpg
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement