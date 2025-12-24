IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 2,7 poin atau 0,03 persen ke level 8.587 pada penutupan perdagangan sesi I, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Volume perdagangan tercatat di 18,17 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp13,50 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 1,5 juta kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar mencapai Rp15,7 triliun.

Sebanyak 310 saham mengalami kenaikan dan 357 saham mengalami penurunan. Kemudian 291 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi melemah 0,12 persen. Kemudian sektor nonsiklikal menguat 0,25 persen. Sektor siklikal turun 0,48 persen. Sektor keuangan terkoreksi 0,25 persen. Sektor infrastruktur naik 1,40 persen.

Sektor properti naik 0,70 persen. Sektor bahan baku naik 0,05 persen. Sektor transportasi melemah 0,79 persen Sektor industri menguat 0,41 persen. Sektor teknologi naik 0,13 persen dan sektor kesehatan naik tipis 0,05 persen.



(Dani Jumadil Akhir)