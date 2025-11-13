Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik ke Level 8.405

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |12:30 WIB
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.405
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,21 persen atau 17,39 poin ke level 8.405 pada perdagangan sesi pertama, Kamis (13/11/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 29,08 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp12,37 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,54 juta kali. Adapun, sebanyak 362 saham harganya turun, 255 saham harganya naik dan 193 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi naik 1,11 persen, sektor infrastruktur naik 1,45 persen, sektor bahan baku naik 0,80 persen, sektor kesehatan naik 0,82 persen, sektor keuangan naik 0,16 persen, sektor properti menguat 2,33 persen dan sektor siklikal naik 0,36 persen.

Sedangkan sektor teknologi turun 0,33 persen, sektor transportasi turun 0,17 persen, sektor industri turun 0,89 persen dan sektor non siklikal turun 0,08 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Saraswanti Indoland Development Tbk (SWID) naik 30,43 persen ke Rp120, PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) naik 25,00 persen ke Rp330, dan PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) naik 24,80 persen ke Rp780.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183254/ihsg_menguat-gc25_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.412
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183143/ihsg_ditutup_menguat-7iRC_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 0,26 Persen ke Level 8.388
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183076/ihsg_sesi_i-6Qku_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,44 Persen ke 8.403
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183044/ihsg_menguat-4vrj_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.392, Saham-Saham Ini Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182850/ihsg_sesi_i-YIBu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah 0,33 Persen ke Level 8.363
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182795/ihsg_menguat-moL7_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.437 Ditopang Sektor Infrastruktur dan Teknologi 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement