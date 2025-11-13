IHSG Sesi I Naik ke Level 8.405

Kamis, 13 November 2025 |12:30 WIB

IHSG Sesi I (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,21 persen atau 17,39 poin ke level 8.405 pada perdagangan sesi pertama, Kamis (13/11/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 29,08 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp12,37 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,54 juta kali. Adapun, sebanyak 362 saham harganya turun, 255 saham harganya naik dan 193 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi naik 1,11 persen, sektor infrastruktur naik 1,45 persen, sektor bahan baku naik 0,80 persen, sektor kesehatan naik 0,82 persen, sektor keuangan naik 0,16 persen, sektor properti menguat 2,33 persen dan sektor siklikal naik 0,36 persen.

Sedangkan sektor teknologi turun 0,33 persen, sektor transportasi turun 0,17 persen, sektor industri turun 0,89 persen dan sektor non siklikal turun 0,08 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Saraswanti Indoland Development Tbk (SWID) naik 30,43 persen ke Rp120, PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) naik 25,00 persen ke Rp330, dan PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) naik 24,80 persen ke Rp780.