IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.412

, Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |09:25 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 8.412 pada perdagangan pagi ini. IHSG naik dari penutupan hari sebelumnya yang berada di level 8.388.

Pada perdagangan hari ini, Rabu (13/11/2025), indeks terus bergerak naik, adapun pada pukul 09.06 WIB, IHSG tercatat naik 0,17 persen atau 14,20 poin ke level 8.402.

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 3,30 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp1,50 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 212.087 kali. Adapun, sebanyak 281 saham harganya naik, 174 saham harganya turun dan 200 saham lain harganya stagnan.

Sektor energi naik 0,70 persen, sektor infrastruktur naik 2,21 persen, sektor bahan baku naik 0,81 persen, sektor kesehatan naik 0,71 persen, sektor properti naik 0,33 persen, sektor siklikal naik 0,12 persen dan sektor non siklikal naik 0,04 persen.

Sedangkan sektor teknologi turun 0,83 persen, sektor industri turun 0,46 persen, sektor transportasi turun 0,22 persen dan sektor keuangan turun 0,06 persen.

Tiga jajaran saham top gainers terdapat saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) yang naik 23,77 persen ke level Rp5.025, PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (CSIS) naik 22,73 persen ke level Rp324 dan PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) naik 18,27 persen ke level Rp123.

Sedangkan pada daftar top losers, saham PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk (PJHB) turun 8,50 persen ke level Rp915, PT Hassana Boga Sejahtera Tbk (NAYZ) turun 6,35 persen ke level Rp118 dan PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) turun 5,92 persen ke level Rp3.970.

(Dani Jumadil Akhir)