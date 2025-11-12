IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 0,26 Persen ke Level 8.388

, Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |16:54 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,26 persen atau 22,05 poin ke level 8.388 pada penutupan perdagangan Rabu (12/11/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 51,32 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp22,34 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 2,68 juta kali. Adapun, sebanyak 343 saham harganya naik, 323 saham harganya terkoreksi dan 147 saham lainnya stagnan.

Sektor infrastruktur naik 1,56 persen, sektor transportasi naik 1,47 persen, sektor industri naik 0,57 persen, sektor properti naik 1,03 persen, sektor non siklikal naik 1,63 persen dan sektor siklikal naik 0,15 persen. Sedangkan sektor teknologi turun 0,14 persen, sektor energi turun 0,52 persen, sektor bahan baku turun 0,34 persen, sektor kesehatan turun 1,06 persen, dan sektor keuangan turun 0,02 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) naik 34,62 persen ke Rp105, PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) naik 34,38 persen ke Rp86 dan PT First Media Tbk (KBLV) naik 25,79 persen ke Rp200.