Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 0,26 Persen ke Level 8.388

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |16:54 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 0,26 Persen ke Level 8.388
IHSG Ditutup Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,26 persen atau 22,05 poin ke level 8.388 pada penutupan perdagangan Rabu (12/11/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 51,32 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp22,34 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 2,68 juta kali. Adapun, sebanyak 343 saham harganya naik, 323 saham harganya terkoreksi dan 147 saham lainnya stagnan.

Sektor infrastruktur naik 1,56 persen, sektor transportasi naik 1,47 persen, sektor industri naik 0,57 persen, sektor properti naik 1,03 persen, sektor non siklikal naik 1,63 persen dan sektor siklikal naik 0,15 persen. Sedangkan sektor teknologi turun 0,14 persen, sektor energi turun 0,52 persen, sektor bahan baku turun 0,34 persen, sektor kesehatan turun 1,06 persen, dan sektor keuangan turun 0,02 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) naik 34,62 persen ke Rp105, PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) naik 34,38 persen ke Rp86 dan PT First Media Tbk (KBLV) naik 25,79 persen ke Rp200.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183076/ihsg_sesi_i-6Qku_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,44 Persen ke 8.403
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183044/ihsg_menguat-4vrj_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.392, Saham-Saham Ini Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182850/ihsg_sesi_i-YIBu_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah 0,33 Persen ke Level 8.363
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182795/ihsg_menguat-moL7_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.437 Ditopang Sektor Infrastruktur dan Teknologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182655/ihsg_ditutup_melemah-tlwp_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah di Level 8.391
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/278/3182589/ihsg_sesi_i-eIzl_large.jpeg
IHSG Sesi I Menguat 0,25 Persen ke Level 8.415
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement