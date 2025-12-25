Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, ATAP Meroket 94,6 Persen

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham penghuni top gainers pada periode perdagangan 22-24 Desember 2025.



Adapun pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan mengalami pelemahan sebesar 0,83 persen yakni ditutup pada level 8.537,911 dari posisi 8.609,551 pada pekan lalu.



Berbeda dengan peningkatan IHSG, ada 10 saham yang mencatatkan kenaikan lebih dari 17 persen.



PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (ATAP) melesat hingga 94,61 persen. Nominal saham naik menjadi Rp650 dari Rp334 pada pekan lalu.



Namun, di posisi kedua penguatan mingguan cukup terbatas yakni PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) hanya menguat 39,87 persen dari Rp153 ke Rp214 per saham pada pekan lalu



Mengutip data statistik BEI, Kamis (25/12/2025), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini 22-24 Desember 2025: