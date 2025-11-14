IHSG Sesi I Naik 0,15 Persen ke 8.384

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,15 persen atau 12,34 poin ke level 8.384 pada perdagangan sesi pertama, Jumat (14/11/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 27,93 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp11,91 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,48 juta kali. Adapun, sebanyak 236 saham harganya naik, 401 saham harganya turun dan 174 saham lain harganya stagnan.

Meski menguat, mayoritas sektor siang ini mengalami koreksi dengan sektor teknologi turun 0,74 persen, sektor energi turun 0,03 persen, sektor bahan baku turun 0,47 persen, sektor kesehatan turun 0,98 persen, sektor industri turun 1,20 persen, sektor keuangan turun 0,09 persen, sektor siklikal turun 0,68 persen dan sektor non siklikal turun 0,17 persen. Sedangkan sektor infrastruktur naik 1,30 persen, sektor transportasi naik 0,86 persen dan sektor properti naik 0,92 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) naik 25,00 persen ke Rp85, PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) naik 24,75 persen ke Rp494, dan PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) naik 24,72 persen ke Rp1.110.