Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik 0,15 Persen ke 8.384

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |13:37 WIB
IHSG Sesi I Naik 0,15 Persen ke 8.384
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup  naik 0,15 persen atau 12,34 poin ke level 8.384 pada perdagangan sesi pertama, Jumat (14/11/2025).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 27,93 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp11,91 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,48 juta kali. Adapun, sebanyak 236 saham harganya naik, 401 saham harganya turun dan 174 saham lain harganya stagnan.

Meski menguat, mayoritas sektor siang ini mengalami koreksi dengan sektor teknologi turun 0,74 persen, sektor energi turun 0,03 persen, sektor bahan baku turun 0,47 persen, sektor kesehatan turun 0,98 persen, sektor industri turun 1,20 persen, sektor keuangan turun 0,09 persen, sektor siklikal turun 0,68 persen dan sektor non siklikal turun 0,17 persen. Sedangkan sektor infrastruktur naik 1,30 persen, sektor transportasi naik 0,86 persen dan sektor properti naik 0,92 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) naik 25,00 persen ke Rp85, PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) naik 24,75 persen ke Rp494, dan PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) naik 24,72 persen ke Rp1.110.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183482/ihsg_dibuka_menguat-hcbt_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.378 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183475/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-ca4b_large.jpg
IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183361/ihsg_ditutup_melemah-qxki_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.372
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183300/ihsg_sesi_i-L7gx_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.405
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183254/ihsg_menguat-gc25_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.412
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/278/3183143/ihsg_ditutup_menguat-7iRC_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 0,26 Persen ke Level 8.388
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement